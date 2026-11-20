Le logo d'Accor au siège du groupe hôtelier à Issy-les-Moulineaux, le 19mars 2026 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Charlotte SIEMON )

Un fonds activiste britannique tente de troubler la direction du groupe hôtelier Accor en demandant le départ de son PDG Sébastien Bazin, mettant en cause des "changements répétés d'orientation stratégique".

Dans cette lettre écrite jeudi, obtenue par l'AFP et révélée par le Financial Times, le fonds déroule ses griefs à l'égard d'une direction dont les "changements répétés d'orientation stratégique ont rompu la confiance".

Le PDG du groupe hôtelier français Sébastien Bazin, arrivé à la tête d'Accor en 2013, est directement mis en cause.

"Treize ans, un schéma récurrent : annoncer, revenir en arrière, répéter", écrit le fonds qui détient 14,1 % du capital, selon son courrier, évoquant Ennismore comme "dernier exemple révélateur".

Accor a annoncé mardi vouloir reprendre la main sur cette co-entreprise spécialisée dans le luxe et le lifestyle (The Hoxton, Mama Shelter, 25Hours, Rixos...) créée en 2021.

En déboursant 1,6 milliard d'euros en trois tranches (fin janvier 2027, juillet 2027 et au plus tard janvier 2028), Accor veut détenir la totalité du capital, contre moins de 60 % aujourd'hui.

Le but pour le géant de l'hôtellerie est d'avoir les mains libres pour décider de l'avenir d'Ennismore, considéré comme un "succès phénoménal" par l'entreprise qui envisage une introduction en Bourse depuis plus d'un an.

Une autre perspective est "l'entrée de partenaires stratégiques", écrivait Accor dans un communiqué mardi.

"Accor paie désormais presque le double pour racheter la même participation dans un actif qu'il a toujours contrôlé", accuse le fonds Parvus.

"Selon nous, une équipe dirigeante sur le départ ne devrait pas définir la stratégie de long terme d'Accor ni prendre de grandes décisions d'allocation de capital pour lesquelles elle ne sera plus responsable", estime le fonds, évoquant des départs de responsables à prévoir dans les 18 mois à venir et alors que le mandat de Sébastien Bazin se termine en mai 2028.

"Nous tiendrons le conseil responsable lors de la prochaine assemblée générale et demanderons la révocation du mandat de Sébastien Bazin si le conseil n'a pas déjà pris des mesures", avertit Parvus.

La succession "n'a rien de tabou"

Accor n'a pas encore communiqué la date de la prochaine assemblée générale de ses actionnaires.

Contacté, le groupe n'a pas souhaité réagir à cette lettre.

Dans une interview aux Echos mardi, le PDG Sébastien Bazin, interrogé sur Parvus, disait ne pas vouloir "commenter les opinions des actionnaires mais je les rencontre tous régulièrement quelle que soit leur participation".

le PDG d'Accor, Sébastien Bazin, au siège du groupe hôtelier à Issy-les-Moulineaux, le 6mars 2025 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / JOEL SAGET )

"Mon rôle est de fixer un cap et un chemin en faisant émerger un consensus dans l'intérêt de tous les actionnaires, du groupe et de ses collaborateurs", ajoutait-il.

Le fonds activiste basé à Londres, qui avait pris une première participation dans Accor en 2023, est resté discret jusqu'à ce qu'il annonce le 2 novembre son intention de pousser à des changements, dans une lettre adressée à l'Autorité des marchés financiers (AMF), le régulateur des marchés en France.

"Parvus envisage de demander des changements dans la composition du conseil d'administration et de la direction d'Accor et d'exercer ainsi une influence sur la stratégie future de celle-ci", avait-il indiqué dans cette déclaration réglementaire.

L'activisme actionnarial est une pratique qui consiste pour un actionnaire minoritaire à tenter d'influencer la gouvernance ou la stratégie de l'entreprise, avec notamment l'espoir de soutenir son cours de Bourse.

Vers 11H00 heure de Paris, le titre Accor reculait de 2,09 % à 47,71 euros, dans un marché en net repli de 1,52 %.

Lors de l'assemblée générale du groupe en mai, le PDG, dont le mandat a été renouvelé en 2025 pour trois ans, avait évoqué sa succession, "un sujet qui n'a rien de tabou".

"Mon mandat est jusqu'en mai 2028, il peut se raccourcir quand le conseil d'administration aura trouvé la bonne personne", avait déclaré Sébastien Bazin à cette occasion, donnant matière à des spéculations sur un départ anticipé.

"Un cabinet extérieur travaille (depuis des mois) avec le conseil pour définir la gouvernance et identifier le profil idéal. En parallèle, jusqu'au dernier jour du mandat qui m'est confié, je me concentre sur le groupe, sa croissance, ses performances et ses équipes", a-t-il déclaré aux Echos mardi.