Turbulences au Brésil, baisse des cours et ETF associés

L'indice Bovespa, référence phare de la Bourse de São Paulo au Brésil, a enregistré jeudi un troisième jour de perte consécutif.

L'indice Bovespa, référence phare de la Bourse de São Paulo au Brésil, a enregistré jeudi un troisième jour de perte consécutif à -1,11 %. Parmi les raisons de cette baisse, on peut lister l'incertitude liée aux mesures fiscales anti-inflationnistes potentielles, les prochaines élections présidentielles à venir en 2022 et des conditions déplorables pour l'agriculture dans la plus grande économie d'Amérique latine.

L'agriculture brésilienne souffre particulièrement en ce qui concerne la production de maïs, qui a considérablement baissé par rapport à l'année dernière, car le pays est en proie à la pire sécheresse depuis plus de 50 ans. Cette situation fait suite à un gel dévastateur qui a touché les régions brésiliennes productrices de café, entraînant une pénurie mondiale de café et une hausse des prix de la matière première.

Avec 5,53 milliards de dollars d'actifs sous gestion, le iShares MSCI Brazil Capped ETF (ISVI) offre une exposition aux actions brésiliennes de grande et moyenne capitalisation. Suite à ces évènements, cet ETF a perdu -1,81% ce jeudi.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :