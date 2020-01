Turbo put illimité CAC 40 : Baisse Mon Financier • 16/01/2020 à 11:54

Nous recommandons de prendre une position baissière sur le CAC 40 avec le turbo put BEST L596Z (DE000CU38T98). Il vaut 12.16 € actuellement. Le turbo a une barrière à 7 236.20 points et un levier de 5x. Notre objectif est de 14.90 € soit 22.53 % de gains (aux alentours de 5 750 points sur le sous-jacent).





Nous couperons notre position en cas de hausse du titre au-dessous des 6350 points (aux alentours de 9 € sur le turbo).

Attention, les turbos sont des produits risqués à fort effet de levier, destinés aux profils spéculatifs. En cas de désactivation, l'investisseur peut perdre la totalité de son investissement



. Après 18 mois de conflit, les États-Unis et la Chine ont paraphé hier une trêve commerciale prévoyant une baisse de certains droits de douane et l'achat par Pékin de 200 milliards de dollars de biens et services américains supplémentaires au cours des deux prochaines années.

Plus dans le détail, la Chine s'est engagée à acheter 75 Mds $ de produits US et 40 Mds $ de services en 2020. Washington, de son coté, s'est engagé à relever les tarifs douaniers au cas où Pékin ne respecterait pas les termes de l'accord commercial de phase 1.

Nous faisons le pari que, durant les 30 prochains jours, le Président Trump va publier un tweet dénonçant une nouvelle manœuvre de mauvaise foi de la Chine, impactant négativement les marchés.

Nous mettons donc en place une stratégie baissière sur le CAC, dont l'échéance est au 16/02/2020, et nous ressortirons dès la publication du tweet.