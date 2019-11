Turbo call illimité Vix: Achat Mon Financier • 14/11/2019 à 09:08

Nous recommandons de prendre une position haussière sur le VIX CBOE Volatility Index avec le turbo call illimité VIX P057Z (DE000CU6MU94) . Il vaut 0.69 € actuellement. Le turbo a une barrière à 7.07 € et un levier de 1.9x. Notre objectif est de 0.83 € soit 20.29 % de gains.

A noter qu'il s'agit d'une position très spéculative, et donc nous décidons de mettre en place une stratégie prudente et progressive : Nous investissons une première moitié immédiatement. En cas de mauvais timing et de baisse du turbo, nous nous laissons la possibilité de renforcer une fois la ligne. Nous vous enverrons des messages de suivi en cas de renforcement.

Attention, les turbos sont des produits risqués à fort effet de levier, destinés aux profils spéculatifs. En cas de désactivation, l'investisseur peut perdre la totalité de son investissement



. Pour rappel, le VIX permet de mesurer le niveau de peur ou d'instabilité probable sur les marchés. Or, fondamentalement, après une période d'euphorie, les investisseurs vont scruter la moindre information diffusée qui pourrait augmenter les tensions sur les marchés. Il apparaît que différentes sources d'inquiétudes sont présentes à court terme: par exemple, le manque d'avancées concernant les négociations commerciales sino-américaines, la confirmation que la Fed allait faire une pause dans ses interventions sur les taux d'intérêt, une potentielle récession de l'Allemagne, etc.

Techniquement, l'indice de la peur, comme il est souvent appelé, revient sur des niveaux pouvant initier un fort rebond. Effectivement, l'indice revient sur ses niveaux de fin-avril, fin-juillet et mi-septembre qui avait précédé des rebonds de plus de 40 %.

Nous privilégions donc une position spéculative de très court terme sur cet indice où il faudra être réactif. Pour suivre le sous-jacent (le Vix) c'est ici .