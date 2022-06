Tupperware cède son activité beauté Neutrimetics

(AOF) - Tupperwar a conclu la vente de son activité beauté Neutrimetics, qui opère en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France. La transaction s'inscrit dans le cadre du plan de redressement du fabricant de produits de rangement pour la cuisine, qui consiste à céder des actifs non essentiels. Les conditions, y compris la date de clôture prévue, n'ont pas été divulguées. Au premier trimestre, la société a vendu son activité beauté Avroy Shlain en Afrique du Sud, puis au deuxième trimestre, elle a vendu son activité beauté House of Fuller au Mexique..

Les résultats du premier trimestre de Tupperware, publiés en mai, ont été bien pires que prévu et la société a retiré ses prévisions, car les ventes ont été frappées par l'attaque russe en Ukraine, les blocages liés à Covid en Chine et les défis en matière d'exécution et de technologie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Renforcement des initiatives dans le développement durable

Les préoccupations des consommateurs sur l'impact environnemental des lessives comme des produits pour nettoyer la maison sont croissantes. L’acquisition par Henkel de Swania, dont plus de 60% des ventes proviennent de la marque Maison Verte, est donc hautement stratégique. Le chiffre d'affaires de Swania s’est établi à près de 40 millions d'euros en 2020. Depuis sa création, en 1990, Maison Verte est une marque pionnière du segment de l'entretien à connotation écologique. Swania détient également la marque You, positionnée sur le même créneau. Plus récente, elle est destinée à des consommateurs plus jeunes. Quant à Unilever, il a lancé une nouvelle stratégie ambitieuse : le Compass Unilever, qui intègre la durabilité à chaque étape, depuis la conception jusqu'à la distribution, en passant par la production.