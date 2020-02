Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tunisie-Le PM désigné trouve un accord de coalition avec Ennahda Reuters • 20/02/2020 à 00:34









(.) TUNIS, 20 février (Reuters) - Le Premier ministre tunisien désigné Elyes Fakhfakh a présenté mercredi la composition d'un nouveau gouvernement après avoir trouvé un accord de coalition avec la formation islamiste modérée Ennahda, première force parlementaire, mettant fin à une crise politique qui durait depuis quatre mois. Cet accord suggère que le nouveau gouvernement devrait obtenir la confiance du Parlement dans les prochains jours, écartant ainsi le spectre d'élections anticipées. Fakhfakh avait présenté samedi la liste de ses ministres mais a précisé par la suite que les négociations allaient se poursuivre, Ennahda l'ayant rejetée. Des représentants de cinq partis et des indépendants composent le gouvernement proposé par Fakhfakh. Le président tunisien Kaïs Saïed a prévenu lundi qu'il prononcerait la dissolution du Parlement si le nouveau gouvernement n'obtenait pas la confiance des députés. Les élections législatives d'octobre dernier ont débouché sur un Parlement divisé et fractionné, sans aucune majorité évidente. Ennahda est arrivé en tête du scrutin mais avec seulement 53 des 217 sièges de l'assemblée. (Tarek Amara; version française Jean Terzian)

