Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tunisie-Le Parlement vote la confiance au gouvernement de coalition Reuters • 27/02/2020 à 04:33









(Actualisé avec précisions) TUNIS, 27 février (Reuters) - Le Parlement tunisien a voté jeudi la confiance à un nouveau gouvernement de coalition formé la semaine dernière par le Premier ministre désigné Elyes Fakhfakh, mettant fin à une incertitude politique de plusieurs mois qui a nui aux efforts du pays pour lutter contre les problèmes économiques à l'horizon. Elyes Fakhfakh a trouvé la semaine dernière un accord avec la formation islamiste modérée Ennahda, première force parlementaire, dont le candidat au poste de Premier ministre n'avait pas obtenu en janvier la confiance du Parlement. Le président tunisien Kaïs Saïed avait prévenu qu'il prononcerait la dissolution du Parlement si le nouveau gouvernement n'obtenait pas la confiance des députés. Fakhfakh a réuni dans son gouvernement des représentants de tous bords politiques, alors que les différentes formations du pays continuent d'afficher leurs désaccords autour de plusieurs questions majeures. La coalition pourrait ainsi s'avérer fragile, malgré le vote de confiance des députés, après que les négociations sur l'agenda politique et les différents portefeuilles gouvernementaux ont été délicates. Le gouvernement de Fakhfakh, ancien ministre des Finances, va faire face à un défi économique majeur après plusieurs années de croissance modeste, chômage persistant, importants déficits budgétaires, dette croissante et détérioration des services publics. Tunis va aussi devoir s'atteler à obtenir des financements externes à hauteur de 3 milliards de dollars alors qu'un programme de prêt du Fonds monétaire international (FMI) prend fin en avril sans qu'un nouvel accord ait été conclu pour le moment. Les élections législatives d'octobre dernier ont débouché sur un Parlement divisé et fractionné, sans aucune majorité évidente. Ennahda est arrivé en tête du scrutin mais avec seulement 53 des 217 sièges de l'assemblée. (Tarek Amara; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.