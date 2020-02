Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tunisie-Ennahda rejette le gouvernement proposé par le PM désigné Reuters • 16/02/2020 à 01:33









(.) TUNIS, 16 février (Reuters) - Le Premier ministre tunisien désigné Elyes Fakhfakh a déclaré samedi que les discussions autour de la composition du nouveau gouvernement allaient se poursuivre après que le parti Ennahda, première force politique au Parlement, a rejeté le gouvernement proposé par l'ancien ministre des Finances. Il reste deux semaines à Elyes Fakhfakh pour former une coalition gouvernementale susceptible d'obtenir la confiance du Parlement, très fragmenté. A défaut, de nouvelles élections législatives seront organisées. Les principaux partis politiques se sont opposés ou montrés peu enthousiastes devant la composition du gouvernement proposé par Fakhfakh. La formation islamiste modérée Ennahda, première force parlementaire, a déclaré qu'elle prendrait part à une coalition gouvernementale seulement si celle-ci réunissait des membres de l'ensemble des partis de la scène politique du pays. "Cette décision va mettre le pays dans une situation difficile", a réagi dans un discours Fakhfakh, qui a exclu la formation "Coeur de la Tunisie" de la coalition. Arrivé en tête des élections générales d'octobre dernier, Ennahda ne contrôle que 53 des 217 sièges du Parlement, qui n'a pas accordé le mois dernier sa confiance au Premier ministre proposé par la formation islamiste modérée. (Tarek Amara; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.