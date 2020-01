Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tullow Oil : gagne 1%, un analyste relève sa cible Cercle Finance • 20/01/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Le titre est bien orienté en fin de séance avec un gain de près de 1% à la Bourse de Londres. Canaccord maintient sa recommandation 'conserver' sur Tullow Oil, tout en ajustant sa cible de 55 à 60 pence, pensant que 'la concentration de valeur dans deux développements au Ghana représente un risque significatif, en particulier si le cours du pétrole devait faiblir'. Le broker canadien note que le point d'activité récent a donné de l'information quantifiée sur les réserves (sans surprise) et la dépréciation sans cash (1,5 milliard de dollars, davantage que ce qu'il anticipait), mais peu d'autres choses. 'Il devrait y avoir bien plus de détails lors de la présentation des résultats annuels, le 12 mars, à la fois sur les plans d'actifs et les restructurations', estime Canaccord, pour qui 'le noeud du problème' réside dans les perspectives de la compagnie au Ghana.

