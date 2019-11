Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tullow Oil : en repli après une analyse négative Cercle Finance • 14/11/2019 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de -1% à la Bourse de Londres après l'analyse de Jefferies. Le bureau d'études dégrade sa recommandation sur Tullow Oil de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 275 à 168 pence, soulignant que la compagnie pétrolière britannique a ainsi échoué à réaliser tous ses objectifs clés pour 2019. 'La révélation que la qualité du brut des découvertes Jethro et Joe en Guyana peut être non commerciale constitue un revers épique', note le broker, rappelant aussi une autre révision de production au Ghana et des retards de sanction en Ouganda et au Kenya.

Valeurs associées TULLOW OIL LSE -3.51%