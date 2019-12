Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tullow Oil : désintégration de -72% sur un 'profit warning' Cercle Finance • 09/12/2019 à 18:04









(CercleFinance.com) - Un 'profit warning' dévastateur provoque la seconde désintégration du titre Tullow Oil en 4 semaines (72% ce 9 décembre après -27% le 13 novembre): le cours s'effondre de -81% en 1 mois et se retrouve divisé par 6 depuis le 16 septembre (entre 250£ et 40£ ce 9 décembre). Le titre pulvérise le plancher historique des 117£ du 20 janvier 2016... de façon cataclysmique. De telle sorte qu'il n'existe plus aucun support technique identifiable, ce qui rend tout prévision extrêmement hasardeuse.

Valeurs associées TULLOW OIL LSE -71.75%