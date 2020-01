Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tullow Oil : chute sur les résultats d'un puits d'exploration Cercle Finance • 02/01/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Tullow Oil chute de 6,2% à Londres après la présentation par la compagnie pétrolière des résultats du puits d'exploration Carapa-1, foré sur le bloc Kanuku situé au large des côtes de la Guyana, bloc dans lequel il détient un intérêt de 37,5%. 'L'action avait bien performé à l'approche de cette annonce, son retard ayant nourri les attentes qu'il s'agissait d'une découverte, mais nous pensons que le résultat n'est probablement pas de valeur commerciale', réagit Berenberg.

Valeurs associées TULLOW OIL LSE -6.62%