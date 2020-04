Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tullow : cession d'intérêts en Ouganda à Total Cercle Finance • 23/04/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Total et Tullow annoncent avoir conclu un accord par lequel Total acquerra l'ensemble des intérêts de Tullow dans le projet de développement du Lac Albert, en Ouganda, et dans le projet de l'oléoduc East African Crude Oil Pipe Line (EACOP). Le montant global versé par Total à Tullow sera de 575 millions de dollars, avec un versement initial de 500 millions à la finalisation de l'accord, et un second versement de 75 millions lorsque les partenaires prendront la décision finale d'investissement du projet. Seront en outre versés à Tullow des paiements conditionnels, indexés sur la production et sur le cours du pétrole dès que les prix du Brent seront supérieurs à 62 dollars le baril. Un accord de principe a été conclu sur le traitement fiscal de la transaction.

Valeurs associées TULLOW OIL LSE -10.38%