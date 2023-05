TUI: vise une forte progression de son CA sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 11:23

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ un milliard d'euros en glissement annuel pour atteindre 3,2 milliards d'euros au deuxième trimestre (janvier à mars).



L'EBIT sous-jacent du Groupe s'est amélioré de -88 millions d'euros à -242 millions d'euros au cours du deuxième trimestre.



Le nombre de clients voyageant avec TUI au cours de la période est passé à 242,2 millions. Les réservations pour l'été 2023 sont actuellement +13% supérieures à l'année précédente, les prix moyens sont également plus élevés.



Pour l'exercice 2023 en cours, le Groupe s'attend à une forte progression de son chiffre d'affaires et à un résultat positif nettement plus élevé.



Sebastian Ebel, CEO de TUI Group : ' La forte tendance des réservations, en particulier au cours des six dernières semaines, et l'amélioration significative des chiffres trimestriels confirment nos attentes : nous prévoyons un été solide et un bon exercice avec un résultat opérationnel nettement plus élevé. '