TUI: trimestre record, prévisions annuelles confirmées

(CercleFinance.com) - TUI, le géant européen du tourisme, a confirmé mercredi ses prévisions annuelles après avoir bénéficié d'une activité 'record' sur le trimestre clos fin juin, à la faveur de la vigueur de la demande et de la fermeté de ses tarifs.



Le groupe allemand indique avoir réalisé sur le trimestre avril-juin, le troisième de son exercice fiscal, un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 5,8 milliards d'euros.



Son bénéfice avant impôt et intérêts (Ebit) a quant à lui signé un huitième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, avec une hausse de 28,9% à 226,1 millions d'euros.



Dans l'ensemble, les analystes financiers saluent des résultats trimestriels 'solides' et 'supérieurs aux attentes'.



TUI précise avoir d'ores et déjà écoulé 88% de son programme estival, contre 87% à la même période de l'an dernier.



Dans son communiqué, le groupe confirme viser une hausse d'au moins 10% de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024, qui se clôturera fin septembre, et d'au moins 25% de son bénéfice courant annuel (Ebit).



Suite à cette publication, le titre progressait de près de 3% mercredi matin à la Bourse de Francfort, mais accusait toujours un repli de plus de 21% depuis le début de l'année.





