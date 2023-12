Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI: résultats annuels conformes, prévisions encourageantes information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 10:44









(CercleFinance.com) - TUI, le premier tour-opérateur européen, a dévoilé mercredi de perspectives jugées prometteuses après avoir dégagé des résultats annuels globalement conformes aux attentes.



Pour son exercice 2022/2023, clos le 30 septembre dernier, TUI a fait état d'un résultat opérationnel courant (Ebit) en hausse de 139% à 977 millions d'euros.



Le voyagiste a indiqué que son chiffre d'affaires annuel avait atteint 20,67 milliards d'euros, contre 16,55 milliards d'euros.



A titre de comparaison, les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 976 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 20,27 milliards d'euros.



Pour son nouvel exercice, le groupe dit viser une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 10% pour un résultat opérationnel courant (Ebit) attendu en hausse de plus de 25%.



'L'activité récente est bonne, sans aucun signe de ralentissement de la demande, et les prévisions sont supérieures aux attentes pour l'exercice 2023/2024 en dépit du manque de visibilité dû à l'environnement économique mitigé (tout particulièrement en Allemagne et au Royaume-Uni, ses principaux marchés)', notent les analystes d'Oddo BHF, qui affichent une opinion 'surperformance' sur le titre.



Autre élément notable, TUI a déclaré envisager un retrait de la Bourse de Londres pour se concentrer sur sa cotation en Allemagne, un projet qui devra toutefois obtenir 75% des votes de ses actionnaires lors de la prochaine assemblée générale de février 2024 pour être mené à bien.



Vers 9h30 (heure locale), le titre TUI s'envolait de 9,8% à Londres alors que l'indice regroupant les valeurs du voyage et du transport aérien en Europe gagnait autour de 1%.





