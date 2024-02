Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TUI: perte nette en forte baisse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - TUI publie au titre de son premier trimestre 2023-24 une perte nette presque divisée par trois en comparaison annuelle, à 83,5 millions d'euros, et un profit opérationnel (EBIT) sous-jacent de six millions d'euros, positif pour la première fois sur cette période de l'année.



Cette amélioration s'appuie sur des revenus record pour un premier trimestre comptable du groupe de tourisme allemand, en augmentation de 15% à 4,3 milliards d'euros, 'soutenus par une demande plus élevée à des prix et des taux améliorés'.



Du fait de ces résultats et sur la base des tendances actuelles en termes de réservations, TUI reconfirme son objectif d'une augmentation d'au moins 25% de son profit opérationnel sous-jacent pour l'ensemble de l'exercice en cours.





