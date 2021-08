TUI : perte de 940 ME au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - TUI Group présente un chiffre d'affaires à change constant de 650 ME au titre du 3e trimestre 2021, en forte hausse par rapport à la même période en 2020 (72 ME).

La perte d'EBIT a été divisée par deux, passant de -1456 ME au 3e trimestre 2020 à -748 ME au 3e trimestre 2021.

Le groupe publie finalement une perte trimestrielle de 940 ME contre une perte de 1510 ME enregistrée un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires à change constant ressort à 1382 ME, en recul de près de 80% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2020. L'EBIT s'établit à -2046 ME contre -2202 ME un an plus tôt.

La perte du groupe se chiffre à 2438 ME, contre une perte de 2324 ME à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice précédent.

Le groupe souligne enfin la bonne dynamique des réservations avec 1,5 million de réservations supplémentaires pour l'été 2021 depuis mai. Par conséquent, le flux de trésorerie est à nouveau positif (+320 ME), une première depuis le début de la pandémie, assure TUI.

'Les affaires reprennent et la transformation de TUI a clairement un impact', conclut Fritz Joussen, directeur général de TUI.