Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 19/12/2019 à 13:17









(CercleFinance.com) - TUI recule de 2,1% à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Berenberg de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 1200 à 950 pence, mettant en avant des vents contraires vigoureux et des investissements élevés. 'Nous pensons que TUI fait une erreur stratégique en cherchant de la croissance supplémentaire au lieu de se concentrer sur son offre intégrée verticalement', jugeant que ceci devrait maintenir les dépenses à des niveaux 'gonflés' à moyen terme.

Valeurs associées TUI XETRA -2.35%