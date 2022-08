TUI: Oddo abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 10:59

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de sous-performance sur le titre TUI, avec un objectif de cours réduit de 2,4 euros à 2,1 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la publication de TUI au titre du 3e trimestre a été 'très positive en termes de topline', mais que 'la profitabilité a un petit peu déçu, malgré une contribution déterminante de la division Hôtels'.



Le management évalue l'impact des perturbations dans les aéroports à 75 ME sur le trimestre et indique que ces perturbations devraient perdurer au 4e trimestre.



Dans ce contexte, Oddo indique avoir ajusté ses estimations de BPA afin de prendre en compte ces perturbations et les ajustements des charges financières. Le broker vise désormais un EBIT groupe pour 2022 de 559 ME (le consensus est à 548 ME) et abaisse de 11% ses BPA pour l'exercice 2022 et de 9% en moyenne sur 2022-24.



'Le manque de visibilité nous pousse à être prudents sur le titre, malgré une valorisation globalement faible', justifie l'analyste.