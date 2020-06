Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI : le titre perd -3%, un analyste abaisse son opinion Cercle Finance • 15/06/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -3% à la Bourse de Francfort. Oddo a abaissé sa recommandation sur le titre passant à Alléger (contre Neutre). Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 3,8 E. ' La surperformance récente du titre nous semble injustifiée alors que la visibilité reste très faible ' indique Oddo. ' Il est illusoire d'espérer une reprise franche de la demande loisir dans les conditions de déconfinement actuelles. Le recours à une augmentation de capital n'est pas totalement à écarter pour financer la saison 2021 ! ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées TUI XETRA -3.08%