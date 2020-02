Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI : la filiale Hapag-Lloyd Cruises cédée à une coentreprise Cercle Finance • 07/02/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - L'allemand TUI AG a annoncé vendredi qu'il allait apporter son activité de croisières de luxe Hapag-Lloyd Cruises à la coentreprise qu'il a formée avec l'américain Royal Caribbean, dans le cadre d'une opération valorisant sa filiale à quelque 1,2 milliard d'euros. La transaction - qui devrait être bouclée dans le courant de l'été - devrait se traduire par l'enregistrement d'un gain comptable 'conséquent' à en croire le groupe de tourisme, qui évoque une entrée nette de liquidités ('cash') de l'ordre de 700 millions d'euros. D'un point de vue opérationnel, le rapprochement va permettre à TUI Cruises, son entreprise commune avec Royal Caribbean, de se renforcer sur le segment des croisières de luxe et des croisières d'expédition et d'exploration, Hapag-Lloyd Cruises étant particulièrement présent sur le marché allemand. L'annonce de l'opération ne provoquait pas beaucoup de soubresauts au niveau du cours de Bourse de TUI, dont les gains n'atteignent même pas 0,1% à la Bourse de Londres. L'action du groupe de tourisme a perdu près de la moitié de sa valeur au cours des deux années écoulées.

Valeurs associées TUI XETRA +0.85%