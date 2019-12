Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI : Friedrich Joussen est reconduit dans ses fonctions Cercle Finance • 16/12/2019 à 12:29









(CercleFinance.com) - Le groupe européen de voyage et de tourisme TUI a déclaré que Friedrich Joussen avait été reconduit dans ses fonctions de directeur général du groupe jusqu'en septembre 2025. Le dirigeant d'origine allemande a été nommé DG en 2013. Avant de rejoindre TUI, Joussen était le DG de Vodafone Allemagne de 2005 à 2012. Rappelons que les actions TUI ont perdu plus de 12% de leur valeur au cours des cinq dernières années.

Valeurs associées TUI XETRA +1.54%