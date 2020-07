TUI France: une délégation de salariés veut aller plaider sa cause au siège à Bruxelles

Une délégation du CSE et de salariés du voyagiste TUI France, accompagnés, espèrent-ils, de députés et du sénateur communiste Fabien Gay, souhaite se rendre à Bruxelles-Zaventem, siège social de la Western Region qui gère TUI France, Pays-Bas et Belgique, le 23 juillet, a annoncé mercredi le secrétaire du CSE.