TUI : en hausse, un analyste reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre TUI avance ce jeudi de +1%, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, notant des 'résultats sans grandes surprises' et des guidances 2020 'finalement plus soft qu'attendu'.

'Nous intégrons la vision plus prudente du management et anticipons désormais un EBIT ajusté 2020e de 961 ME (vs 1 131 ME précédemment), la baisse des dividendes futurs et d'autres ajustements mineurs', explique le broker.

Oddo BHF revoit au passage à la baisse son objectif de cours, passant de 12,90 à 11,80 euros.