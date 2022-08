Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI: en berne avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 13:05









(CercleFinance.com) - TUI lâche plus de 3% à Londres comme à Francfort, sur fond de propos défavorables de la part d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'vente' sur le titre du groupe de tourisme allemand, avec un objectif de cours maintenu à 155 pence.



'L'inflation de l'alimentation et de l'électricité entraînera un vent contraire de 4 à 17% sur les revenus disponibles pour 50% des ménages britanniques', prévient le broker dans le résumé de sa note, y voyant des 'implications potentielles pour le marché des voyagistes'.





Valeurs associées TUI XETRA -3.76%