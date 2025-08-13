TUI-Ebit au-dessus des attentes au T3, la diversification "porte ses fruits"

TUI TUI1n.DE a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, après que le groupe a relevé ses objectifs annuels la veille, et malgré une légère baisse des réservations pour l'été.

Le plus grand voyagiste européen a enregistré un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de 321 millions d'euros pour le trimestre clos le 30 juin, contre 269 millions d'euros attendus par le consensus LSEG, et en hausse de 38% sur un an.

Le chiffre d'affaires a augmenté dans tous les segments pour atteindre 6,2 milliards d'euros, soit une hausse de 7%.

TUI a relevé mardi sa prévision de bénéfice, la forte demande pour les hôtels et les croisières ayant stimulé ses activités depuis le début de l'année, faisant grimper les actions.

Le groupe allemand avait précédemment signalé une légère baisse des réservations pour l'été, les voyageurs européens qui sont le cœur de la clientèle de TUI tendant à être plus sensibles aux variations économiques que les Américains.

TUI a cherché à diversifier ses revenus, en se développant en Asie et en Europe centrale, afin d'obtenir de nouvelles sources de revenus.

"Le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2025 ont été solides. Notre stratégie porte ses fruits", a déclaré le président du directoire Sebastian Ebel dans un communiqué mercredi.

