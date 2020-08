Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI : délaissé après ses résultats de 3e trimestre Cercle Finance • 13/08/2020 à 13:34









(CercleFinance.com) - TUI dévisse de près de 7% à Francfort, après la publication par le groupe de tourisme de résultats 'évidemment largement en retrait étant donné le contexte', selon Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 3,8 euros. Sur le troisième trimestre comptable (à fin juin), les revenus ont plongé de 98% à 75 millions d'euros, comparé à l'attente du bureau d'études à 245 millions, et l'EBITA ajusté est ressorti négatif à -1100 millions, contre son estimation à -825 millions. 'Les résultats matérialisent donc toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eu depuis plusieurs mois. L'impact de l'arrêt de l'activité est colossal et la reprise tant attendue devrait être très longue à se matérialiser', juge l'analyste, qui 'redoute un newsflow négatif à venir'.

Valeurs associées TUI XETRA -6.34%