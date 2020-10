Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI : conclut un accord de cession-bail avec Boc Aviation Cercle Finance • 30/10/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - TUI Group confirme la signature d'un accord de cession-bail avec BOC Aviation Limited portant sur deux Boeing 737 MAX-8, pour un montant global de 90 millions de dollars. Les deux nouveaux avions devraient être livrés à BOC Aviation Limited au cours de l'hiver 20/21, une fois que les appareils auront obtenu leur nouvelle certification auprès de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Après l'achat des deux appareils, BOC Aviation Limited sera soumis à une obligation de location à vie totale des deux Boeing à TUI Group pour un montant d'environ 88 millions d'euros, à partir de la fin 2021.

Valeurs associées TUI XETRA +3.08%