TUI : chute après avoir levé près de 544,6 ME

(CercleFinance.com) - TUI a levé environ 544,6 millions d'euros pour rembourser sa dette et améliorer sa liquidité, a déclaré le groupe allemand de tourisme. Dans le cadre de l'accord entièrement souscrit, TUI émet 509 millions de nouvelles actions de la société, les actionnaires se voyant offrir 25 nouvelles actions pour chaque tranche de 29 actions existantes qu'ils détiennent, a déclaré le groupe. L'objectif principal de cette augmentation de capital est de rembourser intégralement une obligation de 300 millions d'euros émise en 2016, a indiqué la direction. La société a l'intention d'utiliser le produit net restant de l'offre, soit environ 195 millions d'euros, pour renforcer sa liquidité. Cependant, les analystes ont toujours affirmé que la structure du capital du groupe n'est pas viable compte tenu de son niveau d'endettement considérable. TUI est toujours confronté à un avenir incertain, ont-ils souligné, et les actions sont en forte baisse à la Bourse de Londres de près de 17%.

