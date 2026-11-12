TUI Blue s'étend en Egypte et en Europe

TUI a annoncé jeudi la signature de huit hôtels destinés à rejoindre sa marque TUI Blue en Egypte, en Bulgarie, en Croatie et au Portugal entre 2027 et 2029. Le groupe touristique allemand souhaite renforcer sa présence dans les destinations de vacances.

L'Egypte concentre cinq de ces établissements, signés avec JAZ, partenaire de TUI dans le pays. A Hurghada, TUI Blue Vistamar et TUI Blue Makadi Oasis doivent accueillir leurs clients à l'été 2027. Deux autres hôtels suivront à l'été 2028, à Charm el-Cheikh et à Hurghada, puis un nouvel établissement à Marsa Alam à l'été 2029.

Trois nouvelles adresses en Europe

TUI Blue prévoit également d'intégrer, à l'été 2027, l'Arabella dans la région de Varna, en Bulgarie, le Diane sur l'île de Brac, en Croatie, et le Calheta Beach à Madère, au Portugal.

Le groupe mise sur des séjours associant hébergement et découverte des destinations. "Les clients recherchent de plus en plus des hôtels offrant davantage qu'un simple hébergement", explique Louise Bates, directrice générale de TUI Blue, dans un communiqué du 12 novembre.

Basé en Allemagne, TUI Group est l'un des principaux groupes mondiaux du tourisme. Il réunit des activités de voyagiste, d'hôtellerie, de transport aérien et de croisière. En Bourse, l'action TUI a gagné environ 15,5% sur un mois, mais reste en baisse de 14,4% depuis le début de l'année. Jeudi matin vers 11h, elle cotait autour de 7,68 euros (-0,75%).