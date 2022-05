Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI: bien orienté après des perspectives optimistes information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - TUI s'adjuge près de 4% à Londres, le groupe de tourisme indiquant anticiper désormais pour l'exercice en cours un retour à un EBIT sous-jacent 'significativement positif', au vu de ses réservations actuelles et de ses performances jusqu'à présent.



Sur son premier semestre comptable, il a vu sa perte opérationnelle ajustée plus que divisée par deux en comparaison annuelle, à 603,5 millions d'euros, pour des revenus de 4,5 milliards, contre 0,7 milliard un an auparavant.



TUI revendique notamment 1,9 million de clients au deuxième trimestre, soit 1,7 million de plus que sur la même période de l'exercice précédent, reflétant ainsi la reprise du secteur des voyages touristiques après la crise sanitaire.





