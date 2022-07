Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI: activité vigoureuse attendue cet été information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 14:27









(CercleFinance.com) - TUI gagne plus de 2% à Londres, après que le groupe de tourisme allemand a indiqué s'attendre à une 'activité vigoureuse cet été', et fait part d'une réduction de ses lignes de crédit auprès de la banque publique allemande KfW de 2,4 à 2,1 milliards d'euros.



Ce 30 juin, il a en outre remboursé 671 millions d'euros au fonds de stabilisation économique de l'Allemagne (WSF), grâce aux recettes issues de son augmentation de capital réalisée à la mi-mai et de fonds en cash.





