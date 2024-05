Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TUI: activité 'record' pour un 2e trimestre, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de tourisme TUI a dévoilé mercredi des résultats en perte au titre de son deuxième trimestre, mais aussi un chiffre d'affaires 'record' pour la période à la faveur d'une forte demande pour des destinations telles que l'Egypte et les Canaries, mais aussi le Cap Vert.



Pour le trimestre clos fin mars, le voyagiste fait état d'une perte opérationnelle réduite, à 188,7 millions d'euros contre -242,4 millions sur la même période de l'exercice précédent.



Si la période janvier-mars est traditionnellement creuse pour le secteur, TUI dit avoir enregistré un chiffre d'affaires 'record' de 3,65 milliards d'euros, correspondant à une hausse de 15% d'une année sur l'autre.



'Le message livré par le groupe est qu'en dépit d'une poursuite de ses pertes, la situation s'est nettement améliorée', réagissent les analystes de Deutsche Bank.



Le tour-opérateur a d'ailleurs réaffirmé ses perspectives d'une croissance d'au moins 10% de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice et d'une amélioration de plus de 25% de son bénéfice opérationnel courant (Ebit).



Vers 9h45, l'action TUI cotée à la Bourse de Londres gagnait plus de 2% en réaction à ces chiffres. Le titre reste néanmoins globalement stable depuis le début de l'année.





Valeurs associées TUI XETRA +2.54%