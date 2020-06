Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI a conclu un accord d'indemnités avec Boeing sur les 737 MAX Reuters • 03/06/2020 à 09:18









LONDRES, 3 juin (Reuters) - Le voyagiste TUI TUIT.L TUIGn.DE a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Boeing BA.N pour obtenir des indemnités à la suite de l'immobilisation à travers le monde des 737 MAX, qui a pesé sur ses résultats. Dans un communiqué, le groupe allemand fait également savoir que Boeing lui accordera un crédit pour ses futures commandes. Un accord a été en outre trouvé pour réduire les commandes de 737 MAX au cours des prochaines années avec des livraisons retardées d'environ deux ans. Les détails de l'accord sont confidentiels, a précisé TUI. Le premier voyagiste européen, qui avait déclaré en mai vouloir supprimer 8.000 emplois et réduire ses coûts de 30%, estime que l'accord avec l'avionneur américain lui permettra de faire face à la crise liée à l'épidémie de coronavirus, dont le secteur mettra des années à s'en remettre. Tous les 737 MAX sont cloués au sol à travers le monde depuis mars 2019 à la suite du crash d'un avion de la compagnie Ethiopia Airlines, survenue moins de cinq mois après un autre accident impliquant aussi l'un de ces appareils, de la compagnie indonésienne Lion Air. A la Bourse de Londres, l'action TUI grimpe de {TUIT.L;PCTCHNG}% dans les premiers échanges. (Sarah Young; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées TUI XETRA +5.36% BOEING CO NYSE +1.38%