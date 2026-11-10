TSMC va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans Anthropic et OpenAI

TSMC 2330.TW prévoit d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars dans les principaux développeurs d’IA, Anthropic et OpenAI, soulignant ainsi la confiance du fabricant taïwanais de puces dans la demande à long terme pour cette technologie, alors même que les inquiétudes grandissent face à la flambée des dépenses en matière d’IA.

L'entreprise se positionne ainsi pour tirer profit non seulement de la fourniture d'infrastructures d'IA, mais aussi de sa participation dans certains des développeurs les plus influents du secteur.

Le conseil d’administration de TSMC a approuvé mardi un investissement pouvant atteindre 500 millions de dollars pour acquérir des actions d’Anthropic au prix de son introduction en bourse, ainsi qu’un investissement pouvant atteindre 500 millions de dollars pour acquérir des actions privilégiées d’OpenAI.

Cette décision intervient après qu’Anthropic ANT.O a fixé mardi le prix de son introduction en bourse entre 70 et 78 dollars par action, visant une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars , ce qui constituerait l’une des plus importantes entrées en bourse jamais enregistrées.

Le créateur de Claude lève également 26 milliards de dollars via un placement privé distinct soutenu par des investisseurs, notamment Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Microsoft MSFT.O .

TSMC est le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat et un fournisseur essentiel des principales entreprises d’IA, notamment Nvidia, dont les processeurs graphiques haut de gamme sont à la base de nombreux modèles d’IA actuels.

Le mois dernier, TSMC a annoncé un sixième trimestre consécutif de bénéfice record et a déclaré que la demande en puces liées à l’IA restait « extrêmement forte », même si l’entreprise a adopté des perspectives prudentes pour 2027.

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 44 % pour l’ensemble de l’année 2026 et a indiqué que la demande continuait de dépasser sa capacité de production.

TSMC développe également sa production , notamment grâce à un investissement de 265 milliards de dollars dans des sites de fabrication en Arizona et à l’étude de projets potentiels au Texas.