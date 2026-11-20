TSMC renforce ses restrictions sur les puces d'IA destinées à la Chine alors que de nouvelles règles américaines comblent une faille dans la réglementation en matière de fabrication, selon certaines sources

La société taïwanaise TSMC 2330.TW renforce ses restrictions à l'encontre des concepteurs de puces chinois, en suspendant certaines commandes de fabrication de pointe précédemment autorisées et en limitant généralement les clients concernés aux technologies de fabrication de puces plus anciennes, selon deux personnes proches du dossier.

Cette mesure pourrait fermer l’une des dernières voies permettant aux entreprises chinoises de produire de puissants processeurs d’IA, compliquant ainsi les efforts de Pékin pour développer des alternatives nationales aux puces conçues par Nvidia NVDA.O et fabriquées par TSMC.

Le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance a donné pour consigne de suspendre les commandes concernées utilisant des procédés de fabrication de 16 nanomètres et moins, à moins que les clients n’obtiennent des licences d’exportation américaines, ont indiqué ces sources.

Les concepteurs chinois seront généralement limités aux anciens procédés de 28 et 40 nanomètres, à condition que leurs puces n’utilisent pas de mémoire à bande passante élevée (HBM) ni ne nécessitent de techniques d’encapsulation avancées, selon les directives de TSMC examinées par ces deux sources.

La plupart des puces d’IA de pointe sont produites à l’aide de procédés de 7 nanomètres ou moins, ce qui permet des performances plus rapides et plus économes en énergie. La technologie HBM permet aux processeurs de traiter les énormes volumes de données requis par les applications d’IA, tandis que les techniques d’encapsulation avancées intègrent les puces et la mémoire pour augmenter la puissance de calcul.

LES ÉTATS-UNIS FERMENT UNE VOIE DE FABRICATION

Ces restrictions font suite aux nouvelles règles du département américain du Commerce entrées en vigueur jeudi, qui suppriment une voie de mise en conformité qui permettait à certains concepteurs chinois d’accéder à des services de fabrication de pointe sans licence d’exportation individuelle.

“TSMC a pris connaissance des nouvelles réglementations du Bureau de l’industrie et de la sécurité et s’y conformera dans la mesure où elles s’appliquent”, a déclaré TSMC vendredi dans un e-mail adressé à Reuters, ajoutant qu’elle ne commentait pas les rumeurs de marché.

Auparavant, TSMC pouvait vérifier la puissance de calcul et d’autres caractéristiques techniques de certaines conceptions de puces chinoises afin de déterminer si elles échappaient aux contrôles à l’exportation américains.

En vertu des nouvelles règles, TSMC ne peut plus recourir à ce processus de vérification pour les clients chinois concernés. Leurs puces de pointe sont désormais présumées soumises aux contrôles américains, ce qui nécessite des licences d’exportation, sauf exception.

Le Financial Times a été le premier à révéler jeudi que TSMC et le sud-coréen Samsung Electronics avaient suspendu certaines livraisons de puces à des clients chinois à la suite de ces nouvelles restrictions.

LES AMBITIONS DE LA CHINE EN MATIÈRE DE PUCE D’IA

Ces mesures pourraient particulièrement affecter les entreprises chinoises développant des alternatives aux processeurs de Nvidia, notamment les concepteurs de puces indépendants et les géants technologiques ayant mis au point leurs propres puces.

Une liste établie par le gouvernement américain des concepteurs de puces agréés comprend Nvidia, AMD AMD.O , Apple AAPL.O et les entreprises taïwanaises MediaTek 2454.TW et Realtek 2379.TW , mais aucune entreprise de Chine continentale.

Certains concepteurs chinois de puces d’IA avaient encore accès à la technologie de fabrication en 7 nanomètres de TSMC avant jeudi, a indiqué une autre source directement informée du dossier. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les modalités selon lesquelles ces puces ont été fabriquées.

Les directives de TSMC exigent également un examen plus minutieux des lieux d’implantation des clients, de leurs sociétés mères, de leurs principaux actionnaires, de leurs fournisseurs de conditionnement et de leurs itinéraires d’expédition, ont déclaré les deux personnes proches du dossier .

Ces contrôles s’étendent aux commandes passées par l’intermédiaire de filiales ou d’intermédiaires à l’étranger, y compris des entités situées à Taïwan, aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Asie du Sud-Est.