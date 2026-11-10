TSMC prévoit d'investir jusqu'à un milliard de dollars dans Anthropic et OpenAI

TSMC envisage d'investir jusqu'à un milliard de dollars dans Anthropic et OpenAI afin de renforcer son exposition à l'essor de l'intelligence artificielle. Le conseil d'administration du fondeur taïwanais a approuvé deux enveloppes de 500 millions de dollars, l'une destinée à l'acquisition d'actions Anthropic lors de son introduction en Bourse, l'autre à l'achat d'actions préférentielles d'OpenAI. Cette initiative marque une évolution stratégique pour le premier fabricant mondial de semi-conducteurs en sous-traitance, qui souhaite désormais bénéficier directement de la croissance des développeurs de modèles d'IA, au-delà de son activité traditionnelle de fabrication de puces.

L'annonce intervient alors qu'Anthropic prépare une introduction en Bourse potentiellement historique, avec une fourchette indicative de 70 à 78 dollars par action et une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars. Le développeur de Claude cherche parallèlement à lever 26 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre d'un placement privé soutenu notamment par Google, Nvidia, AMD et Microsoft. L'investissement envisagé par TSMC illustre le rapprochement entre les concepteurs de modèles d'intelligence artificielle et les fournisseurs d'infrastructures matérielles. Le groupe taïwanais occupe une position centrale dans cet écosystème, notamment grâce à la fabrication des processeurs Nvidia utilisés dans les centres de données.

TSMC bénéficie déjà directement de la demande croissante en semi-conducteurs destinés à l'IA. Le groupe a récemment annoncé un sixième trimestre consécutif de bénéfices records et prévoit une hausse d'environ 44% de son chiffre d'affaires en 2026. Ses capacités de production restent inférieures aux commandes de ses clients, ce qui soutient la poursuite de ses investissements industriels. Le fondeur développe notamment un programme de 265 milliards de dollars en Arizona et étudie de nouveaux projets au Texas. Malgré une demande qualifiée d'extrêmement robuste, sa direction reste prudente concernant les perspectives de 2027, dans un contexte d'interrogations croissantes sur la rentabilité des dépenses mondiales consacrées à l'intelligence artificielle.