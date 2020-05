Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TSMC ne prend plus de commandes de Huawei-presse Reuters • 18/05/2020 à 10:56









18 mai (Reuters) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) 2330.TW n'accepte plus de commandes de Huawei Technologies HWT.UL , l'administration Trump ayant restreint vendredi les livraisons de semi-conducteurs au groupe chinois, rapporte lundi le journal Nikkei https://s.nikkei.com/2WHFA3r, citant des sources. Les commandes passées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure et celles déjà en production pourraient en revanche être honorées si elles sont expédiées avant mi-septembre, précise le quotidien économique japonais. TSMC est le premier sous-traitant mondial pour la fabrication de puces et un important fournisseur de Huawei. Le groupe taiwanais a annoncé jeudi son intention de construire une usine aux Etats-Unis et vendredi il a dit "suivre de près le changement des règles américaines en matière d'exportation". Le département du Commerce des Etats-Unis a annoncé vendredi avoir amendé un règlement sur les exportations dans le but de "viser stratégiquement l'acquisition par Huawei de semi-conducteurs qui sont le produit direct de certains logiciels et technologies américaines". Avec ce nouveau règlement, les entreprises étrangères utilisant des équipements de fabrication de semi-conducteurs d'origine américaine devront obtenir une licence des Etats-Unis pour pouvoir vendre certains composants à Huawei, deuxième fabricant mondial de smartphones et premier équipementier télécoms au monde. Sollicités, Huawei s'est abstenu de tout commentaire tandis que TSMC a estimé que l'article du Nikkei était "une pure rumeur de marché". (Shubham Kalia à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

