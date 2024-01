TSMC en soutien des fabricants de puces en Europe

(AOF) - Le secteur des semi-conducteurs en Europe est bien orienté à la faveur d'un repli moins prononcé qu prévu des profits de TSMC. A Paris, STMicroelectronics (+2,12% à 39,71 euros) et Soitec (+4,35% à 139,25 euros) figurent parmi les principales progressions de l’indice SBF 120. Si le fondeur taïwanais a enregistré une baisse de 19,3% de son bénéfice net au quatrième trimestre à 238,7 milliards de dollars taïwanais (6,92 milliards d'euros), le consensus LSEG SmartEstimate était plus faible : 226,4 milliards de dollars taïwanais.

Dans le même temps, ses revenus ont réculé de 1,5% à 19,62 milliard de dollars américains.

Au premier trimestre, ses ventes sont anticipées entre 18 et 18,8 milliards de dollars américains et la marge opérationnelle entre 40% et 42%. Le consensus s'élève à 18,2 milliards pour les revenus.

Le chiffre d'affaires de TSMC devrait connaître une croissance comprise entre 20% et 25% cette année, a indiqué son patron lors d'une conférence avec les analystes, rapporte Bloomberg. Ses investissements sont attendus entre 28 et 32 milliards de dollars.