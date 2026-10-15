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TSMC-Bénéfice record pour le sixième trimestre consécutif grâce à l'IA
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 08:11

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 2330.TW a affiché jeudi un sixième trimestre consécutif de résultats records, porté par l'essor des dépenses d'infrastructure dans le secteur technologique.

Le groupe a annoncé que son bénéfice net pour le troisième trimestre s’élevait à 763,1 milliards de dollars taïwanais (21,02 milliards d'euros), en hausse de 69% sur un an et dépassant les 746,3 milliards prévus par les analystes, selon les données LSEG.

Ce résultat représente le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré par TSMC, ainsi que son onzième trimestre consécutif de croissance du bénéfice.

Selon les analystes, la demande pour les capacités de fabrication de puces d'IA du plus grand fabricant mondial de puces d'IA de pointe, ainsi que pour sa technologie avancée d'encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l'entreprise la plus valorisée d'Asie, fournisseur clé de Nvidia NVDA.O et d'Apple AAPL.O .

TSMC doit dévoiler plus tard dans la journée ses prévisions pour le quatrième trimestre et ses prévisions actualisées pour l’ensemble de l’année.

La semaine dernière, l’entreprise a annoncé une hausse de 50% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, dépassant les prévisions du marché et établissant un nouveau record.

Lors de la présentation de ses résultats financiers en juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour cette année, les portant à un montant compris entre 60 et 64 milliards de dollars, contre une fourchette précédente allant de 52 à 56 milliards de dollars.

(Rédigé par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard ; version française Etienne Breban, édité par)

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