Trusteam Finance rachète Gaspal Gestion

La finalisation de cette acquisition devrait être effective au cours du premier trimestre de l'année 2023 et reste conditionnée à l'agrément des autorités de tutelles.

" Leur expertise obligataire et leur process d'investissement sur les stratégies dividendes des entreprises sont autant d'atouts pour la croissance future de Trusteam. Augmenter la taille de nos encours et élargir notre palette de fonds nous permettra de franchir un cap, de nous ouvrir de nouvelles perspectives de développement tout en continuant de nous focaliser sur notre moteur : la satisfaction de nos clients " a commenté Jean-Sébastien Beslay, Président de Trusteam Finance.

Les deux sociétés de gestion pourront allier leurs expertises via une gamme de fonds (taux, mixte et actions) en bénéficiant de la complémentarité de leurs clients respectifs.

(AOF) - Trusteam Finance, société de gestion française indépendante, a annoncé la signature d’un protocole d’accord en vue du rachat de Gaspal Gestion. Cette acquisition, qualifiée de stratégique, lui permettra de franchir le cap du milliard d’euros d’encours. « Son ambition de croissance est forte puisqu’elle a pour objectif de dépasser les 2 milliards d’euros d’encours d’ici 2025 et d’avoir quatre fonds de plus de 100 millions d’euros d’actifs en 2023 », souligne-t-elle.

