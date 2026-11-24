Le projet de couverture maladie universelle revient au coeur du débat politique américain. Abdul El-Sayed, sénateur démocrate nouvellement élu du Michigan, propose à Donald Trump de reprendre à son compte le projet "Medicare for All", historiquement défendu par Bernie Sanders, en le rebaptisant "TrumpCare", rapporte The Hill.

L'objectif est de jouer sur la volonté du président américain de marquer l'histoire du pays, comme Barack Obama avec l'Obamacare. Donald Trump a d'ailleurs relayé samedi sur Truth Social une publication montrant une carte d'assurance maladie dorée portant son nom, après avoir évoqué la possibilité de parvenir plus facilement à un compromis avec les démocrates qu'avec les républicains sur les questions de santé.

La proposition mérite d'autant plus d'attention que les démocrates contrôleront les deux chambres du Congrès dès janvier et que l'idée d'une couverture universelle gagne également du terrain auprès de l'aile modérée du parti.

Contrairement à l'Obamacare, qui avait élargi la couverture maladie en s'appuyant largement sur les assureurs privés, le projet "Medicare for All" prévoit de transférer à l'Etat fédéral l'essentiel du financement des dépenses de santé et d'interdire aux compagnies privées de commercialiser des contrats couvrant les prestations du régime public.

Une telle réforme remettrait donc en question les contrats d'assurance souscrits par les employeurs pour leurs salariés, mais également les activités liées à Medicare Advantage et, potentiellement, celles d'intermédiation pharmaceutique, dans lesquelles UnitedHealth et CVS Health ont massivement investi.

Si une réforme de cette ampleur reste loin d'être acquise, elle constitue un risque supplémentaire pour un secteur déjà confronté à un durcissement réglementaire de Medicare Advantage. Entre le 16 et le 23 novembre, UnitedHealth a ainsi chuté de 18%, Humana de 17% et CVS Health de 10%.