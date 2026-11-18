Le président américain Donald Trump (g) serre la main du président russe Vladimir Poutine, sous le regard du président chinois Xi Jinping, avant le banquet de bienvenue du sommet de l'APEC à Shenzhen, dans la province du Guangdong, le 18 novembre 2026 ( POOL / Iori Sagisawa )

Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine sont les trois chefs d'Etat les plus puissants du monde. Ils s'afficheront ensemble jeudi à Shenzhen mais, au delà d'une éventuelle unité de façade, ils auront chacun leurs propres objectifs, parfois divergents.

IA, nucléaire, commerce, compétition technologique, statut... Voici les priorités de chacun, qui ne se recoupent pas nécessairement.

Poutine, la photo et l'Ukraine

Etre présent à cette réunion est pour Vladimir Poutine la reconnaissance du statut de puissance mondiale de la Russie, malgré son affaiblissement économique provoqué par les sanctions et l'invasion de l'Ukraine, et légitime son rôle dans les affaires internationales.

"Une telle réhabilitation politique serait une victoire, même en l'absence de concessions concernant le futur territorial de l'Ukraine ou les sanctions", estime Tsiporah Fried de l'Hudson Institute.

Photo fournie par l'agence de presse publique russe Sputnik montrant le président russe Vladimir Poutine (g) et le président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, le 18 novembre 2026 ( POOL / Sergei BOBYLYOV )

Sur l'Ukraine, le président russe pourrait tenter de faire endosser sa vision. Il "souhaite discuter de l'Ukraine sans que celle-ci soit présente à la table des négociations. Il veut que la Russie, les États-Unis et la Chine décident du sort géopolitique de tous les autres", affirme Fredrik Wesslau de l'ECFR.

Mais ce dialogue ne devrait "pas être une discussion secrète entre grandes puissances en vue de se partager le monde", prédit Wang Wen de l'université chinoise Renmin.

En effet, même si les trois dirigeants considèrent que l'ordre multilatéral est révolu, et que leurs trois pays ont des vues sur des territoires voisins (les États-Unis sur le Canada ou le Groenland, la Russie sur l'Ukraine, la Chine sur les eaux philippines ou vietnamiennes), Xi Jinping ne veut pas apparaître comme une puissance impérialiste.

"L'opposition à ce que l'on appelle la +mentalité de Guerre froide+ et aux +jeux à somme nulle+ constitue, depuis des décennies, un élément central du discours diplomatique chinois", rappelle Alicja Bachulska dans une note du Lowy Institute australien, soulignant que si "dans les faits, Pékin n'a pas toujours agi en conformité avec ces nobles idéaux, ceux-ci demeurent néanmoins essentiels au +pouvoir discursif+ de la Chine".

Pour Trump, le nucléaire et surmonter les midterms

Donald Trump affirme de longue date qu'il souhaite engager un dialogue de contrôle des armements avec la Russie et la Chine, alors que peu subsiste des traités élaborés du temps de la guerre froide.

Inquiet de la montée en puissance nucléaire chinoise, il voit se profiler un monde où les États-Unis seraient confrontés en même temps aux pouvoirs nucléaires russes et chinois, ce que certains analystes appellent "le problème à trois corps".

Photo diffusée par l'agence de presse publique russe Sputnik, montrant le président chinois Xi Jinping (d) et le président américain Donald Trump arrivant à un banquet de bienvenue dans le cadre de la réunion de l'APEC, à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, le 18 novembre 2026 ( POOL / Vladimir SMIRNOV )

"Nous allons parler de dénucléarisation", a assuré le président américain.

Seulement, Pékin n'a aucune intention de se lier les mains dans un accord trilatéral.

D'une part, la Chine n'a pas encore atteint une parité stratégique avec Washington et Moscou, et d'autre part, comme le rappelle Tong Zhao, du Carnegie, "la Chine privilégie des discussions nucléaires bilatérales avec les États-Unis".

En effet, explique-t-il, "les échanges bilatéraux permettent plus aisément à Pékin d'utiliser le dialogue nucléaire comme levier diplomatique : le pays peut suspendre les discussions en réaction à des politiques américaines auxquelles il s'oppose sur des dossiers jugés prioritaires, comme les ventes d'armes des États-Unis à Taïwan".

Un haut responsable américain a confié "ne pas s'attendre à un quelconque accord", mais voit la réunion comme "le point de départ" vers le contrôle des armements.

Au delà du dossier nucléaire et sans doute de l'Iran, dont il a dit souhaiter parler, Donald Trump voudra utiliser ce voyage pour surmonter la défaite électorale républicaine aux élections de mi-mandat.

"Généralement, après de mauvais résultats aux élections de mi-mandat, c'est ainsi que les présidents se relancent", rappelle Edgard Kagan du CSIS.

Xi, objectif prévisibilité, stabilité

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning résume le but chinois: "des échanges approfondis sur la préservation de la paix mondiale et la promotion de la stabilité stratégique".

Confrontée aux différents défis qui pèsent sur son modèle économique (dette, démographie, ralentissement...) la Chine s'accommode mal des bouleversements provoqués par Donald Trump ou Vladimir Poutine.

Le président chinois Xi Jinping prend la parole lors d'un banquet de bienvenue dans le cadre de la réunion de l'APEC, à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, le 18 novembre 2026 ( POOL / Maxim Shemetov )

Elle "saisira l'occasion de s'affirmer comme une puissance fédératrice et de projeter une image de stabilité", estime Wen-ti Sung, de l'Australian National University.

Pékin veut "proposer une table de négociation pour apaiser les conflits dans un dialogue gérable", affirme Wang Wen.

Xi Jinping se méfie aussi des effets du scandale Nvidia qui pourrait ébranler le statu quo dans la guerre commerciale Chine-USA.

"La marge de manœuvre des Américains est contrainte par le scandale Nvidia. Il a révélé des défaillances de l'administration et entraîné un durcissement des positions avec la publication lundi par le Département du Commerce de nouvelles règles plus restrictives sur le contrôle de l'accès à distance de la puissance de calcul ou les licences d'exportation, par exemple vers Singapour", relève la chercheuse française Mathilde Velliet de l'Ifri.

Les Chinois vont donc "vouloir comprendre si on est en train de passer de ce qu'ils appellent +la stabilité stratégique+ à une forme d'endiguement stratégique américain. Ils veulent éviter de repartir dans une dynamique de contrôle à l'export et pourront agiter de leur côté la menace de nouvelles sanctions, notamment sur les terres rares", explique-t-elle.