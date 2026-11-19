Le président chinois Xi Jinping et ses homologues américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine sont convenus jeudi d'une "déclaration de paix" lors de leur réunion trilatérale sans précédent, dans laquelle ils ont réaffirmé qu'une guerre nucléaire ne devait jamais être menée, ont rapporté la Chine et la Russie.

Dans cette déclaration, les trois dirigeants se sont également engagés à faire avancer les réformes des Nations unies, à accroître les approvisionnements en produits pétroliers raffinés pour tous les pays et à défendre l'immunité dont bénéficient les responsables étatiques devant les juridictions internationales.

Le document a été diffusé par l'agence de presse officielle chinoise Xinhua et par le Kremlin. Aucun des trois présidents n'a fait de déclaration immédiatement après la réunion et Donald Trump a quitté la Chine à bord de son avion pour regagner les États-Unis.

Réunis plus tôt pendant près d'une heure et demie autour d'une grande table ronde dans une villa de la ville chinoise de Shenzhen, dans le sud du pays, les dirigeants des plus grandes puissances nucléaires mondiales ont tour à tour prononcé des déclarations liminaires.

"Nous sommes vraiment en train d'entrer dans l'histoire", a déclaré Donald Trump en ouverture de cette réunion. "Nous avons tous les trois beaucoup de sujets à aborder."

Vladimir Poutine a souligné que les trois pays partageaient "de nombreux intérêts communs dans le règlement des conflits régionaux, y compris évidemment le conflit en Ukraine".

Contrairement à Donald Trump et Vladimir Poutine, Xi Jinping n'a pas évoqué l'Ukraine, tout en déclarant que "l'histoire nous enseignait que lorsque les grandes puissances vivent en harmonie, le monde était en paix".

L'issue de ce sommet reste toutefois assez incertaine, estiment des analystes qui rappellent les profondes divergences qui opposent les trois dirigeants sur des sujets tels que ceux de l'Ukraine, l'Iran, les armes nucléaires et le commerce.

Avant la réunion, Donald Trump s'est entretenu séparément avec Xi Jinping et Vladimir Poutine, deux "amis", selon le président américain.

Donald Trump a déclaré que Xi Jinping et lui-même estimaient essentiel que le pétrole puisse continuer à transiter par le détroit d'Ormuz, une voie commerciale perturbée par la guerre avec l'Iran, autre sujet à propos duquel le président chinois est resté singulièrement silencieux.

Patricia Kim, chercheuse en politique étrangère à la Brookings Institution, a estimé que la Chine ne souhaiterait pas s'impliquer dans le dossier ukrainien, compte tenu des répercussions en terme d'image qu'impliquerait l'absence de Kyiv et des dirigeants européens à la table des discussions.

"Xi perçoit la guerre entre la Russie et l'Ukraine comme un problème fondamentalement européen, ce qui rend Pékin encore moins enclin à assumer la responsabilité de sa résolution", a-t-elle déclaré.

DECORS FASTUEUX

S'exprimant sur Fox News, Donald Trump s'est réjoui du faste entourant son arrivée au sommet, contrastant avec l'accueil beaucoup plus discret réservé à d'autres dirigeants, dont Vladimir Poutine.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi est quant elle arrivée sur le sol chinois sans bénéficier du moindre protocole d'accueil.

Historiquement médiocres, les relations entre le Japon et la Chine se sont encore dégradées depuis les déclarations de Sanae Takaichi en 2025, lorsqu'elle a déclaré que le Japon pourrait déployer ses forces armées si une action chinoise contre Taïwan menaçait également son territoire.

Le Japon et Taïwan ont rapporté cette semaine des incursions d'avions militaires russes, Moscou démontrant ainsi qu'elle pouvait toujours projeter sa puissance en Asie malgré son engagement en Ukraine. Sur le dossier taïwanais, Xi Jinping a déclaré à Donald Trump que les États-Unis devaient "faire ce qu'il faut" afin d'éviter de graves revers dans leurs relations.

Xi Jinping a accueilli Donald Trump à l'aéroport, une première pour tout dirigeant en visite depuis qu'il est devenu président, en retour du geste de son homologue à la base aérienne d'Andrews en septembre lors de leur précédente rencontre.

Les deux dirigeants se sont également brièvement enlacés. "C'est un grand président, l'un des grands présidents de la Chine, et il n'est jamais allé à l'aéroport pour accueillir quelqu'un", s'est réjoui Donald Trump.

"Et ce n'est pas tout, la fanfare, la beauté, le cérémonial, les milliers de personnes, les jeunes enfants, les soldats, l'ensemble du dispositif. C'était une grande marque de respect et je l'apprécie. C'est une grande victoire pour nous. C'est aussi une grande victoire pour la Chine."

L'arrivée de Donald Trump s'est produite après que Xi Jinping et Vladimir Poutine ont prononcé des discours dénonçant le "protectionnisme" commercial occidental et les sanctions qu'ils infligent à certains pays, entités et personnalités.

Lors des travaux de l'APEC jeudi, Xi Jinping a appelé à un commerce "libre et ouvert". Les dirigeants occidentaux estiment que le modèle de croissance chinois, privilégiant la puissance industrielle au détriment de la consommation, est injuste et crée des déséquilibres commerciaux mondiaux déstabilisateurs.

Vladimir Poutine, qui a subi un nouveau revers dans son conflit en Ukraine après la neutralisation d'un pont clé reliant la Crimée à la Russie, a déclaré que la Russie jouait un rôle essentiel pour la sécurité alimentaire et énergétique dans la région Asie-Pacifique.

Fragilisé par une défaite aux élections de mi-mandat et par le scandale d'espionnage lié à Nvidia , Donald Trump a affirmé contre toute vérité historique que les États-Unis étaient une puissance du Pacifique depuis des centaines d'années.

ARMES NUCLÉAIRES

Donald Trump a insisté pour que le contrôle des armements nucléaires soit un sujet central du sommet, malgré les objections répétées de la Chine à participer à des discussions avec Washington et Moscou, qui disposent d'arsenaux nucléaires bien plus importants.

"Ce n'est pas simple de les abandonner", a déclaré Donald Trump à Xi Jinping et Vladimir Poutine.

Les trois dirigeants ont de nombreuses raisons d'apparaître ensemble mais beaucoup moins de motifs de s'entendre sur le fond, compte tenu de leurs divergences concernant l'Ukraine, l'Iran, les armes nucléaires, le commerce et le renforcement militaire de la Chine, a déclaré Craig Singleton, de la Foundation for Defense of Democracies.

Les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping interviennent après la prolongation ce mois-ci de leur trêve commerciale, mais aussi dans un contexte de tensions croissantes liées aux informations selon lesquelles des puces Nvidia auraient été réacheminées vers la Chine via l'Asie du Sud-Est, soulevant des questions sur l'efficacité des restrictions américaines à l'exportation et sur l'avenir de l'accès chinois aux technologies avancées.

(Jarrett Renshaw, Trevor Hunnicut, Liz Lee, Ju-min Park à Shenzhen; Mei Mei Chu, Shi Bu, Xiuhao Chen et Yukun Zhang à Pékin; Farah Master à Hong Kong; David Brunnstrom à Washington; Daniel Trotta à Los Angeles; Jekaterīna Golubkova à Tokyo; Ben Blanchard à Taipei, version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)