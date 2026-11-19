Trump, Xi et Poutine publient une « déclaration de paix » à l'issue d'un sommet sans précédent

La Chine, les États-Unis et la Russie se sont mis d’accord sur une « déclaration de paix » symbolique lors d’un sommet tripartite sans précédent jeudi et ont réaffirmé qu’une guerre nucléaire ne devait jamais avoir lieu, mais n’ont annoncé aucun projet de négociations sur le contrôle des armements, tant attendues par Trump.

Une déclaration commune publiée par le président chinois Xi Jinping, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine a clôturé une tournée diplomatique de trois jours effectuée par Trump en Asie, qui n’a donné lieu qu’à peu de résultats concrets, malgré ses vantardises répétées quant à son intention d’entrer dans l’histoire et de négocier la paix.

Au contraire, ce voyage a soulevé de nouvelles interrogations parmi les alliés des États-Unis quant à ses relations de plus en plus étroites avec Xi et avec Poutine, qui continue de mener la guerre contre l’Ukraine .

Trump a salué Poutine en l’appelant « mon ami » et a reçu une accolade de Xi lors du dernier spectacle diplomatique en date dont il est friand.

Ces rencontres, qui ont notamment donné lieu à des discussions avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et à des sommets avec Poutine, ont suscité des éloges de la part de certains pour sa volonté de dialoguer directement avec les adversaires des États-Unis, et des critiques de la part d’autres pour avoir offert aux autocrates une tribune mondiale.

Les dirigeants se sont engagés à faire avancer les réformes des Nations unies, à augmenter l’approvisionnement en produits pétroliers pour tous les pays et à préserver l’immunité dont bénéficient les responsables d’État devant les tribunaux internationaux.

La déclaration n’ a pas mentionné la guerre menée par la Russie en Ukraine ni le conflit entre les États-Unis et l’Iran, et lors d’une conférence de presse qui a suivi, Poutine a reconnu qu’elle ne fixait pas d’objectifs ambitieux et a ajouté que personne ne serait contraint de se conformer à ses décisions.

Les grandes puissances « ont réaffirmé qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée » et ont ajouté qu’elles « mèneraient un dialogue sur la réduction des risques nucléaires et la prévention de la prolifération des armes nucléaires », sans toutefois fixer de calendrier.

Mais la déclaration ne faisait aucune mention de négociations sur un traité trilatéral de réduction des armes nucléaires, une initiative que Trump défend depuis son premier mandat et que la Chine a systématiquement rejetée, arguant que son arsenal est bien plus modeste que ceux des autres puissances.

Trump a évoqué les armes nucléaires au début de la réunion, déclarant: « Ce n’est pas une chose facile à faire – y renoncer. »

Il a déclaré par la suite à NBC que la rencontre s’était « très bien passée ».

« Sur une échelle de zéro à 10, je pense que c’était un 12 », a-t-il déclaré. « Des relations fantastiques se sont nouées. »

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse à Washington vendredi à midi (17 h 00 GMT) .

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que les pays maintiendraient leur coordination au niveau opérationnel après ce « sommet de la paix ».

Selon les analystes, Donald Trump s’est rendu à Shenzhen dans le but de renforcer sa position après que son parti, le Parti républicain, a perdu le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat ce mois-ci.

Trump a déclaré à Reuters que le sommet de Shenzhen était « plus important que celui de Yalta », faisant référence à la conférence de 1945 entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union soviétique, devenue le symbole des accords entre grandes puissances.

Il a justifié le fait d’avoir qualifié Poutine d’« ami », affirmant qu’« il est préférable d’avoir comme ami, plutôt que comme ennemi, des gens qui possèdent 4 000 armes nucléaires ».

Il a également qualifié Xi d’ami et de « dirigeant extraordinaire », tout en reconnaissant la difficulté de parvenir à des réductions des arsenaux nucléaires, affirmant que c’était « psychologiquement très difficile » pour les dirigeants.

Charles Schumer, chef de file des démocrates au Sénat américain, a qualifié ce sommet trilatéral d’« embarras historique dont les gens se souviendront longtemps ».

«C’est une trahison des États-Unis par un président qui n’aime rien tant que de s’incliner devant nos adversaires pour une séance photo», a-t-il déclaré.

Daryl Kimball, directeur exécutif de l’Arms Control Association, basée aux États-Unis, a qualifié de « positive » la réaffirmation selon laquelle une guerre nucléaire ne devrait pas avoir lieu, mais a ajouté: « Il nous faut bien plus que des discours. Nous avons besoin d’actions concrètes en matière de diplomatie du désarmement. »

La référence à l’immunité des responsables d’État est intervenue plus de trois ans après que la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt à l’encontre de Poutine et d’autres responsables russes pour des crimes de guerre présumés en Ukraine. Moscou rejette ces accusations.

« La remise en cause des normes et des tribunaux internationaux est l’aspect le plus intéressant », a déclaré Jonathan Eyal, directeur des affaires internationales au think tank Royal United Services Institute, à Londres. « Les grandes puissances dictent leur loi, les petites puissances en font les frais. »

Selon M. Eyal, Poutine est sorti gagnant de ce sommet et « a gagné en crédibilité et échappé à son statut de paria », tandis que Trump « a obtenu une occasion de se faire photographier dont il n’avait pas besoin ».

UNE VILLA AU BORD D’UN LAC

Les dirigeants se sont réunis dans une villa située sur les collines boisées au bord d’un lac, dans la ville de Shenzhen, au sud de la Chine.

« Nous sommes véritablement en train d’écrire l’histoire », a déclaré Trump à Xi et Poutine au début de la réunion. « Aucune paix n’a jamais été forgée en réduisant les possibilités de dialogue. »

Xi a quant à lui déclaré: « L’histoire nous enseigne que lorsque les grandes puissances vivent en harmonie, le monde est en paix. Lorsque les grandes puissances s’affrontent, le monde sombre dans le chaos. »

Les alliés européens se sont réunis jeudi à Berlin pour soutenir l’Ukraine et ont mis en garde contre toute décision concernant les conditions de paix prise sans les consulter.

« Un format de type “Yalta” n’apportera pas la paix », a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz aux journalistes, ajoutant que les dirigeants ne permettraient pas que l’Europe soit divisée. Il a cherché à minimiser l’importance du sommet de Shenzhen, le qualifiant de « simple séance photo ».

« Les États-Unis comprennent qu’il ne peut y avoir de paix sans nous », a-t-il déclaré.

Aux côtés de Merz, le gendre de Trump et envoyé spécial, Jared Kushner, a souligné que Trump souhaitait un accord de paix avec l’Europe à ses côtés et que la Russie avait accepté de s’engager dans des pourparlers multilatéraux avec l’Europe. Il a indiqué que Trump s’était connecté par visioconférence au sommet de Berlin et qu’il était ressorti de sa rencontre avec Poutine et Xi convaincu que « la paix est possible ».

Les États-Unis et l’Europe, alliés proches depuis des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont éloignés l’un de l’autre depuis que Trump a réduit son soutien à l’Ukraine et insisté pour que les partenaires de l’OTAN contribuent davantage à leur propre défense.

Interrogé par un journaliste sur le fait que Trump ait salué Poutine en l’appelant « mon ami » à Shenzhen, le président ukrainien Volodimir Zelensky s’est contenté de hausser les épaules et de poursuivre son chemin.

Cette rencontre trilatérale a constitué un coup de maître diplomatique pour Poutine, alors que l’économie russe ne représente qu’à peine un dixième de celle de la Chine et que la plupart de ses entreprises sont empêchées de commercer avec l’Occident en raison des sanctions.

Poutine a déclaré que les trois pays avaient « de nombreux intérêts communs dans le règlement des conflits régionaux, y compris, bien évidemment, le conflit en Ukraine ».

Il a rejeté les critiques comparant ce sommet à celui de Yalta, affirmant que ce dernier n’avait pas divisé le monde en sphères d’influence mais avait « codifié la réalité existante ».

Les tensions diplomatiques sous-jacentes pourraient refaire surface dans quelques semaines, lorsque Trump accueillera le sommet du G20 dans son complexe de golf en Floride, où il devrait rencontrer à nouveau Xi et, éventuellement, Poutine.

Poutine, dont la présence risquerait de susciter la colère des alliés des États-Unis , a déclaré qu’il envisagerait de s'y rendre , après en avoir discuté avec Trump, mais qu’il devrait tenir compte de la situation en Russie.