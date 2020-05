Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump veut limiter la course aux armements avec Moscou et Pékin Reuters • 07/05/2020 à 18:08









WASHINGTON, 7 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump a réaffirmé jeudi, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, sa volonté de parvenir à une limitation de la course aux armements avec la Russie et la Chine. "Le président Trump a réaffirmé que les Etats-Unis étaient favorables à un contrôle efficace des armements qui intègre non seulement la Russie, mais aussi la Chine, et attend avec impatience des discussions pour éviter une coûteuse course aux armements", a indiqué la présidence dans un communiqué. Donald Trump réclame régulièrement, sans succès jusqu'ici, que la Chine se joigne à des négociations avec Moscou et Washington pour remplacer le nouveau traité START (Strategic Arms Reduction Treaty) de 2010, qui expire en février prochain. Le nouveau traité START limite à 1.550 le nombre d'ogives nucléaires des Etats-Unis et de la Russie, ainsi que le nombre de missiles terrestres et sous-marins capables de les porter. La Chine, qui aurait un arsenal d'environ 300 armes nucléaires, a jusqu'ici rejeté la proposition du président américain, assurant que ses armes nucléaires n'ont qu'une vocation défensive et ne représentent pas une menace. Trump et Poutine ont eu un échange téléphonique à l'approche des cérémonies marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. (Jeff Mason et Arshad Mohammed, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

