Trump vante les accords agricoles conclus avec la Chine, sans donner beaucoup de détails

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Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les agriculteurs américains seraient satisfaits de ses accords commerciaux et que la Chine achèterait pour “des milliards de dollars” de soja, sans toutefois donner de détails sur d'éventuels nouveaux achats.

Donald Trump s'est entretenu avec des journalistes à bord d'Air Force One alors qu'il rentrait aux États-Unis après une visite d'État à Pékin.