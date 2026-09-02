Trump va rencontrer les directeurs généraux du secteur du voyage dans le cadre d'une campagne en faveur du tourisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations et de commentaires de la Maison Blanche sur la réunion aux paragraphes 3 à 12)

par David Shepardson

Le président américain Donald Trump rencontrera mercredi les dirigeants de grandes entreprises du secteur du voyage, notamment des représentants d’American Airlines AAL.O , de Marriott MAR.O , de MGM Resorts MGM.N et de Carnival CCL.N , dans un contexte de baisse de la fréquentation internationale.

Le tourisme américain a bénéficié d’un coup de pouce considérable grâce à la Coupe du monde de la FIFA cet été. Les dépenses liées aux voyages ont augmenté de 6,2% en glissement annuel en juin pour atteindre 122,1 milliards de dollars, leur plus haut niveau mensuel depuis un an , et la FIFA a annoncé avoir enregistré une affluence record lors du tournoi de cet été.

En 2025, les arrivées internationales aux États-Unis ont chuté de 5,5%, les responsables du tourisme invoquant plusieurs facteurs, notamment les longs délais d’attente pour les entretiens de visa, la hausse des prix des billets d’avion, le durcissement des politiques d'immigration, les droits de douane et les restrictions de voyage imposées par les États-Unis à certains pays. Les visiteurs étrangers ont encore reculé de 4,7% jusqu’en juillet 2026, a indiqué le ministère du Commerce.

Le nombre de visiteurs en provenance du Canada a chuté de 20% l’année dernière dans un contexte de tensions, ce qui a eu des répercussions sur les destinations touristiques américaines telles que Las Vegas et les États frontaliers. Le nombre de touristes à Las Vegas a baissé de 7,5% en 2025.

Donald Trump s’entretient avec des membres de l’U.S. Travel Association et le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, devrait également être présent. Parmi les autres entreprises participantes figurent Caesars Entertainment CZR.O , Hard Rock International, IHG Hotels & Resorts IHG.L , Venetian ainsi que Raffles & Fairmont.

La porte-parole de la Maison Blanche, Taylor Rogers, a déclaré que Donald Trump rencontrait ces entreprises du secteur du voyage “afin de célébrer les réalisations qui ont permis une saison estivale historique et donné un coup de fouet à nos économies locales et à nos petites entreprises”.

La Maison Blanche a souligné avoir facilité les contrôles dans les aéroports, en autorisant les passagers à garder leurs chaussures et en mettant en place des files de contrôle réservées aux familles dans certains aéroports. Elle vise également à créer davantage de files rapides biométriques pour les citoyens américains de retour au pays et à accélérer les correspondances internationales vers les vols intérieurs.

Le secteur a dû faire face à de nombreux obstacles au cours de l’année écoulée, les fermetures partielles des services publics ayant perturbé les files d’attente aux contrôles de sécurité des aéroports et le trafic aérien.

En mai, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, avait menacé de suspendre les contrôles aux frontières à Newark et éventuellement dans d’autres aéroports situés dans des “villes sanctuaires”.

Les associations de voyageurs ont averti que cela pourrait entraîner le chaos, bloquer des milliers de touristes et d’Américains tentant de rentrer chez eux, et empêcher des expéditions de fret essentielles.