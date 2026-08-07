Trump va recevoir des directeurs généraux du secteur minier alors que son administration cherche à s'approvisionner en minéraux pour les chaînes d'approvisionnement de la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une liste de dirigeants et de responsables administratifs aux paragraphes 7 et 8, ainsi que des bourses d'études au paragraphe 10)

* Trump va rencontrer des directeurs généraux du secteur minier alors que les États-Unis font avancer leur programme sur les minéraux critiques

* La guerre en Iran suscite des inquiétudes concernant les stocks d'armes et les chaînes d'approvisionnement

* L'administration cherche à attirer des milliards d'investissements et à développer une main-d'œuvre minière nationale

par Jarrett Renshaw et Ernest Scheyder

Le président américain Donald Trump réunira vendredi au Département d’État les dirigeants de certaines des plus grandes sociétés minières mondiales, alors que son administration intensifie ses efforts pour garantir l’approvisionnement national et allié en minéraux critiques, pierre angulaire de sa politique de sécurité nationale et de sa politique industrielle. La Maison Blanche a besoin de ces minéraux stratégiques pour reconstituer les stocks d’armes épuisés pendant le conflit avec l’Iran et réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises. Les forces américaines ont utilisé un grand nombre de missiles à guidage de précision et de missiles intercepteurs de défense aérienne au cours de la guerre contre l’Iran qui a duré cinq mois. Des responsables de la Défense et des législateurs ont averti que la reconstitution de certains stocks pourrait prendre des années compte tenu des contraintes de production existantes, même si l’administration Trump a contesté les informations faisant état de pénuries importantes.

Les approvisionnements en minéraux, notamment en terres rares, en tungstène, en germanium et en scandium, sont essentiels à la fabrication de missiles à guidage de précision, d’avions de chasse, de véhicules blindés, de capteurs infrarouges et d’autres systèmes d’armement de pointe, selon des responsables du Pentagone et des entreprises du secteur de la défense.

La Maison Blanche organise fréquemment des tables rondes pour mettre en avant le soutien des dirigeants d’entreprise, en entourant Trump de leaders du secteur qui saluent ses politiques et soulignent les priorités économiques de l’administration. Ce format permet aux entreprises d’apporter publiquement leur soutien aux initiatives de la Maison Blanche, tout en offrant à Trump une tribune pour mettre en avant ses efforts visant à stimuler l’investissement, l’industrie manufacturière et la compétitivité des États-Unis.

DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ET HAUTS RESPONSABLES DE L'ADMINISTRATION

La réunion rassemblera environ 200 personnes, a indiqué un responsable de la Maison Blanche. Parmi les dirigeants présents à la table ronde figurent Vickey Peacey, présidente de Resolution Copper, contrôlée par Rio Tinto RIO.AX et BHP

BHP.AX ; Jim Litinsky, directeur général du producteur de terres rares MP Materials MP.N ; Tom Albanese, président de la société d’exploitation minière en eaux profondes American Ocean Minerals ; Robert Friedland, président de la société minière de cuivre Ivanhoe Mines IVN.TO ; et Jesse Gary, directeur général de Century Aluminum CENX.O , qui développe une fonderie dans l’Oklahoma , a déclaré un responsable de la Maison Blanche à Reuters.

Cette réunion rassemblera également de hauts responsables de l’administration, notamment le secrétaire à l’Intérieur Doug Burgum, le secrétaire d’État Marco Rubio, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et David Copley, responsable de la sécurité nationale, a précisé ce responsable.

L’administration cherche également à remédier à la pénurie d’ingénieurs, de géologues, de mineurs et de techniciens nécessaires au développement de l’industrie minière nationale.

Le ministère de l’Énergie devrait accueillir des représentants des 14 écoles minières américaines agréées afin de promouvoir les carrières dans le secteur minier et d’encourager davantage d’étudiants à s’orienter vers ce domaine. L’agence annoncera l’octroi de 180 millions de dollars de subventions pour soutenir les programmes de formation, a précisé le responsable. Les responsables ont souligné que le vaste réseau d’universités minières de la Chine constituait un atout majeur dans sa domination de la production minérale mondiale.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a lancé un programme de stockage de minéraux stratégiques d’une valeur de 12 milliards de dollars, soutenu des prises de participation dans des entreprises développant des mines et des installations de traitement aux États-Unis, et cherché à limiter la dépendance des sous-traitants du secteur de la défense vis-à-vis des approvisionnements en provenance de Chine.

L’administration estime qu’un soutien gouvernemental est nécessaire pour contrer des décennies d’investissements chinois qui ont permis à Pékin de dominer l’exploitation minière et la transformation de nombreux minéraux stratégiques.